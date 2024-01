Ospedale di Nocera, aggredita una operatrice: "Urge drappello di Polizia"

Ancora un episodio di violenza in un ospedale della provincia di Salerno. Nella giornata di ieri, una operatrice sanitaria è stata aggredita durante il turno di servizio presso il reparto di Pediatria del presidio ospedaliero di Nocera Inferiore, mentre eseguiva prestazioni di pronto soccorso pediatrico. La donna ha riportato escoriazioni curabili con otto giorni di prognosi.

La denuncia del sindacato

La Fials, in una nota, esprime “la propria solidarietà all’operatore sanitario che ha subito violenza fisica, causando momenti di terrore per tutto il personale sanitario e per i piccoli pazienti presenti. Vergognoso”.Questo episodio non è un caso isolato. “Le violenze, le aggressioni e le minacce rivolte agli operatori sanitari sono fenomeni in aumento, ormai un vero e proprio allarme sociale, che mette a rischio la sicurezza del personale sul luogo di lavoro. Questo sindacato ha più volte richiesto la presenza di un drappello di polizia, ma finora abbiamo registrato un assordante silenzio in risposta a tale richiesta. È necessario garantire un ambiente di lavoro sicuro e adeguato, in modo da poter fornire le prestazioni sanitarie necessarie senza mettere a rischio la vita e l'incolumità dei professionisti della salute". Più volte il sindacato ha sollecitato la Direzione Strategica dell'Azienda a intervenire per "garantire un equilibrio nell'assistenza sanitaria su tutto il territorio dell'Agro Sarno-Nocerino e, soprattutto, a considerare seriamente la problematica del Pronto Soccorso pediatrico che viene effettuato all'interno dell'unità operativa in questione. Qui, il personale impiegato per assistere i pazienti deve occuparsi anche dei numerosi accessi al PS pediatrico che ogni giorno si riversano all'esterno del reparto, creando una folla di persone fuori dalla porta d'ingresso".

