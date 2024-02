Ospedale di Nocera, morto un ragazzino di 14 anni: si indaga

Tragedia, questa mattina, all’ospedale di Nocera Inferiore per la morte di un ragazzino di 14 anni. Il giovane – riporta Telenuova – sarebbe stato condotto prima all’ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno (la sua città) e poi trasferito presso l’Umberto I dov’è deceduto. I familiari avrebbero già sporto denuncia ed i carabinieri avrebbero già acquisito le cartelle cliniche per fare luce sulle cause che hanno portato alla scomparsa del minore.