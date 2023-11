La Fials Salerno lancia l'allarme riguardo alla potenziale chiusura del reparto di degenza della Fisiopatologia respiratoria presso l'ospedale di Polla. In una nota ufficiale, l'organizzazione sindacale ha richiesto chiarimenti urgenti ai vertici dell'ospedale, dell'Asl Salerno e ai consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera. Il reparto in questione ha operato con successo nonostante le sfide legate alla carenza di personale medico.

Le dichiarazioni

Enzo Garone, segretario aziendale della Fials presso l'ospedale di Polla, ha affermato: "La notizia della possibile chiusura del reparto ci ha colti di sorpresa e ha destato grande preoccupazione tra i lavoratori sanitari e la comunità locale. Il reparto di Fisiopatologia Respiratoria svolge un ruolo fondamentale nell'assistenza alle patologie respiratorie, e la sua chiusura rappresenterebbe una grave perdita per la nostra comunità". Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno, ha aggiunto: "In questo momento critico, non possiamo permetterci di perdere posti letto e deturpare il nostro territorio di servizi essenziali. Chiediamo risposte immediate e soluzioni concrete che tengano conto del bene della comunità e della qualità dell'assistenza sanitaria".