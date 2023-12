Lutto nel mondo politico: addio all'ex sindaco di Ottati Emilio Marino

Lutto nel mondo politico degli Alburni per la scomparsa di Emilio Marino, storico sindaco del Comune di Ottati dal 1963 al 1985. Aveva 92 anni. Il ricordo dell’attuale primo cittadino Elio Guadagno sui social: “Si perde il rapporto umano con una parte significativa della Storia del Nostro paese. Provava un amore viscerale ed unico per Ottati e per la sua Gente! La peculiare passione ed impegno profuso a servizio della Comunità che ha rappresentato, ha contribuito, oggettivamente, allo sviluppo di Ottati, degli Ottatesi e degli Alburni.Indelebili per me saranno i momenti avuti di confronto e di racconto di ciò che il nostro paese era, come i consigli datimi rispetto al futuro. Ciao sindaco, Grazie per quanto fatto!”.

Le esequie saranno celebrate domani, mercoledì 6 dicembre, alle ore 11, nella chiesa della Santissima Annunziata.