Scontri in autostrada tra ultras della Paganese e dell'Avellino: emessi 23 Daspo

Scontri in autostrada, sono 23 i Daspo emessi dal Questore di Avellino per otto tifosi irpini e quindici tifosi della Paganese. E' il risultato dei gravi episodi di violenza tra esponenti delle opposte tifoserie, verificatisi il giorno 24 ottobre scorso sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, nel tratto Montoro Nord – Montoro Sud, al termine della gara Avellino - Paganese.

L'indagine

L'indagine fu condotta congiuntamente dalle Digos di Avellino e Salerno. I provvedimenti adottati hanno una durata variabile da uno a 5 anni, in relazione alla documentata condizione soggettiva di ciascuno; per 6 di essi è stato imposto anche l’obbligo di firma di durata variabile da uno a 5 anni. Per gli stessi fatti, è in corso anche un'indagine penale condotta dalla Procura di Avellino, per reati che vanno dal danneggiamento alla rissa, fino alle lesioni