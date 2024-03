Pagani, 45 alberi piantumati nell'arena Pignataro

L'arena Pignataro di Pagani al centro di un significativo progetto di riqualificazione ambientale, con un'iniziativa che ha visto la recente piantumazione di 45 giovani querce. Questa azione si inserisce nel più ampio contesto di "Ethosland".

Il progetto

Come ha spiegato l'assessore Valentina Oliva "il progetto mira a trasformare l'arena Pignataro in un polo d'attrazione per attività sportive e di svago, puntando al contempo a promuovere la responsabilità sociale e l'impegno per la sostenibilità ambientale". "Questa visione - aggiunge - si allinea agli obiettivi del progetto nazionale Mosaico Verde, sostenuto da Azzero CO2 e Legambiente insieme ai centri commerciali Ethos, che punta a valorizzare gli spazi urbani attraverso il verde. Rendere l'arena Pignataro un luogo sempre più verde non solo arricchisce il tessuto urbano di Pagani, ma anticipa anche l'introduzione di nuove attrezzature sportive all'aperto, ampliando l'offerta di spazi per l'esercizio fisico e il tempo libero all'aria aperta, nel rispetto dell'ambiente e della comunità".