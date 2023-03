"Stress per il troppo lavoro", medico fa causa all'Asl

Avrebbe sopportato un carico di lavoro eccessivo, in ragione dello straordinario prolungato per dieci anni: un dirigente medico in servizio presso il 118 e al Pronto soccorso dell’ospedale di Pagani ha portato in Tribunale l’Asl Salerno. Nelle memorie del medico, la circostanza di essere stato colpito da stress ma anche da patologie specifiche per l'orario prolungato e continuato.

La storia

La vicenda giudiziaria ruota intorno ad una richiesta di risarcimento danni patrimoniali per circa 700.000 euro. Il contenzioso è pendente dinanzi la Corte di Appello di Salerno, dopo la pronuncia del giudice del lavoro di Nocera Inferiore che aveva respinto il ricorso del medico. Ora la nomina di un perito per valutare le ragioni del medico, prima della pronuncia di secondo grado.