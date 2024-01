Due uomini, già noti per precedenti, sono stati arrestati a Pagani giorni fa, perchè trovati in possesso di due pistole, 50 grammi di cocaina e relativo munizionamento. Nei prossimi giorni compariranno dinanzi al Gip per la convalida e l'interrogatorio. L'operazione è stata eseguita dai carabinieri, nella zona delle palazzine popolari in città, durante un controllo normale del territorio.

L'arresto

Contestualmente, i militari hanno arrestato anche un uomo per resistenza a pubblico ufficiale, sorpreso in strada ad inveire contro un militare, poi aggredito successivamente.