Trovato con quattro involucri di cocaina, denunciato giovane

E' stato denunciato a piede libero per il possesso di quattro involucri di cocaina, pari circa ad un grammo, nei pressi di un bar a Pagani. L'operazione dei carabinieri di Nocera risale a giorni fa.

L'accusa

Il ragazzo era in via Alcide De Gasperi. Il suo fare sospetto aveva spinto i militari ad un controllo più approfondito. Da una perquisizione in auto, così come presso il proprio domicilio, i carabinieri hanno trovato 1 grammo di cocaina, all'interno di quattro involucri con chiusura termosaldata. Sono stati inoltre sequestrati anche 350 euro in contanti, ritenuto provento illecito di spaccio ed un telefono cellulare. Su quest'ultimo saranno effettuati i controlli di rito per verificare i contatti del giovane