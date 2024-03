Ladri d'auto beccati in flagranza, non potranno lasciare il comune di residenza

Non potranno lasciare il comune di Pagani le due persone - una coppia - arrestate giorni fa, mentre tentavano di rubare un'auto in sosta, nelle ore serali. La coppia, già nota per precedenti specifici, aveva già rubato uno stereo e si apprestava a fare lo stesso con un'automobile.

L'intervento

Furono i carabinieri del nucleo operativo a fermare entrambi, impegnati in un più ampio controllo del territorio, anche con unità specifiche. Per i due indagati il procedimento proseguirà a piede libero ma con l'obbligo di dimora nel comune di Pagani.