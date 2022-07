Gatto trovato morto nel cestino dei rifiuti, la denuncia a Pagani

E' stato trovato giorni fa, morto, all'interno di un cestino dei rifiuti. Si tratta di un gatto, probabilmente avvelenato. Il luogo è via Tortora, dove più di qualche felino sarebbe stato ucciso o comunque trovato morto per strada.

L'allarme

Sono spariti cuccioli di gatto mentre altri sono stati rinvenuti privi di vita. "Questo macabro rinvenimento unito alla triste realtà di sparizione di gatti - dichiara ad una tv locale Giulia Pepe di Zampa Amica - costituisce un fatto da denunciare e su cui indagare. Di certo non si può assistere, senza intervenire, alla strage di gatti. Pertanto, si lancia un accorato appello al sindaco di Pagani, perché ponga attenzione alla tutela dei gatti randagi, considerati parte integrante della società e che come tali vanno rispettati e tutelati secondo norme di legge. In Italia ci sono diverse disposizioni normative sulla tutela dei gatti che vivono in libertà, il problema è far conoscere la normativa a, soprattutto, fare in modo che sia concretamente applicata". Sul ritrovamento sarà sporta molto probabilmente una denuncia.