Auto a fuoco in strada, volontario della protezione civile salva due donne

Auto in fiamme in via San Domenico a Pagani, un volontario della protezione civile Papa Charlie salva una donna e una bambina. L'episodio, avvenuto giorni fa, è stato raccontato da Telenuova. L'uomo ha evitato conseguenze peggiori. Si chiama Francesco Della Corte, intervenuto in strada mentre dall'auto usciva del fumo, mettendo in salvo le due donne. Un grande gesto, apprezzato da tanti cittadini. Il ragazzo era riuscito a spegnere le fiamme prendendo un estintore da casa, distante pochi metri dall'incidente.