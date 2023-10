Incendio in un appartamento a Via Farina a Pagani, sull'episodio indagano le forze dell'ordine. E' accaduto qualche giorno fa, nelle ore serali. Tanta la paura tra i residenti e i passanti.

L'intervento

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco supportati dai mezzi della Protezione Civile Papa Charlie che hanno messo in sicurezza la zona e poi circoscritto l’incendio. Le fiamme hanno interessato un appartamento interno ad una palazzina. Da capire ora le cause, in attesa del referto dei caschi rossi.