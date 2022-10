Pagani, eventi di Natale: pubblicata la manifestazione d'interesse

Il Comune di Pagani ha pubblicato l’avviso per acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’individuazione di iniziative artistico-culturali, ludico-ricreative da inserire nel Cartellone “Eventi Natale 2022”.

L’avviso

La manifestazione di interesse è aperta ai soggetti che operano nei seguenti campi:

• Musica, concerti, valorizzazione dell’attività musicale locale; Teatro, cabaret, intrattenimento, animazione;

• Mostre, esposizioni;

• Enogastronomia;

• Danza ed altro.

“Le proposte pervenute – si legge nella nota dell’amministrazione - non costituiranno alcun impegno per l’Amministrazione Comunale, la quale, le esaminerà in relazione alle proprie necessità, rimanendo insindacabilmente libera nelle scelte. Le spese organizzative, di gestione e promozione della manifestazione sono da intendersi a completo carico dei soggetti proponenti”. La scadenza per presentare richiesta è stata fissata entro e non oltre le 12 del giorno 7 novembre.