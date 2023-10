Ex area contesa, imbrattata la nuova cartellonistica

Proprio non piace la decisione del Consiglio di Stato, che ha deciso che la frazione di Orta Loreto, a Sant'Egidio del Monte Albino, sia ora nelle competenze territoriale del comune di Pagani. Questa mattina, la nuova cartellonistica "Benvenuti a Pagani" è stata imbrattata con una bombolette spray

Il caso

La segnaletica, giorni fa, era stata invece tagliata di netto, per poi essere ripristinata il giorno dopo. Restano così le tensioni e il dissenso per un provvedimento che andrà applicato e che vedrà circa 1500 persone diventare "residenti" nel comune di Pagani. Questo quanto deciso per la oramai nota ex area contesa.