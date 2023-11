Ex zona contesa tra Sant'Egidio e Pagani, il Pd ottiene incontro in Regione

Il Pd di Pagani si attiva per la diatriba sull'ex zona contesa tra Orta Loreto e Pagani. Il referente regionale del Pd, Luca Cascone, ha ottenuto infatti un tavolo regionale. "Non serve creare confusione - si legge in una nota - o accendere animi, facendo cattiva propaganda anche sui social, ci vuole solo impegno. Il Presidente Vincenzo De Luca ha subito risposto all’appello"

La nota

Luca Casone, in qualità di presidente della IV commissione consiliare permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti) della Regione Campania, in ordine alla sentenza del Consiglio di Stato dell’agosto scorso che ha assegnato l’area contesa tra i due comuni al Comune di Pagani, ha chiamato a raccolta l’assessore regionale di riferimento, il Capo di gabinetto del Presidente De Luca, l’ufficio legale regionale e i due sindaci, La Mura e De Prisco, per risolvere le problematiche tecnico/amministrative scaturite dalla sentenza.

“La questione, eccezionale nella sua fattispecie, fa nascere significative problematiche in ordine alla gestione del territorio, creando difficolta pratiche ai residenti, circa 1.400, ed alle attività imprenditoriali. – ha scritto l’ingegnere Cascone – L’area, infatti, a seguito della sentenza, e governata da differenti strumentazioni urbanistiche, da regolamenti e processi amministrativi non convergenti che rischiano di rendere difficili anche semplici percorsi autorizzativi che riguardano la quotidianità della vita di imprese e cittadini. Per tanto, nell'ottica di una collaborazione istituzionale ed in considerazione dell'eccezionalità del caso, i Comuni - pur con diverse posizioni ed anche nelle more di eventuali proposte normative in materia - hanno condiviso la necessita di chiedere alla Regione una risposta normativa che definisca prescrizioni urbanistiche transitorie da applicare nelle more dell'adeguamento e dell'approvazione del PUC relativo al territorio di riferimento. I miei colleghi consiglieri hanno condiviso con me la necessita che la Regione supporti ed accompagni in questo percorso le Amministrazioni, i cittadini e le imprese ed a tal fine hanno chiesto l’immediata attivazione - presso l’Assessorato all'Urbanistica - di un tavolo di confronto per effettuare un'analisi congiunta ed ipotizzare il miglior percorso legislativo e definire i passi operativi da attuare per garantire gli interessi dei cittadini”. Al tavolo, oltre la Direzione Generale per il Governo del Territorio e l’ufficio legislativo della Giunta regionale, non mancherà, in rappresentanza della IV Commissione Consiliare Permanente, il vicepresidente Felice Di Maiolo e un rappresentante di ognuno dei due Comuni, ha assicurato l’esponente regionale de Pd. Ricordando che si tratta di un’area di oltre un chilometro e mezzo quadrato, che si estende da via De Gasperi (altezza pasticceria Pepe) fino al Mercato Ortofrutticolo di Sant’Egidio del Monte Albino, quella che attualmente è via Albanese, lato destro di via Quarto, Cappella di San Michele fino alla Chiesa di Sant’Antonio di Padova, (zona Ortaloreto), il Pd paganese ha attivato la migliore strategia per coinvolgere in maniera diretta l’amministrazione del Presidente Vincenzo De Luca."