Tagliata la cartellonistica che disegna i nuovi confini tra Pagani e Sant'Egidio

Dura solo qualche ora la segnaletica ad Orta Loreto che traccia i nuovi confini con la città di Pagani, così come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato. Ieri sera qualcuno ha tagliato i paletti del cartellone, lasciandolo a terra.

La storia

Diversi cittadini, in strada come nei social, hanno esternato la propria contrarietà al nuovo disegno dei confini territoriali, che di fatto fa sì che un migliaiao di cittadini Sant'Egidio del Monte Albino diventino ora cittadini di Pagani. Su quanto accaduto, hanno diffuso una nota i gruppi consiliari di maggioranza di Pagani: "Civicamente", "Disegno Pagani", "Orizzonte Comune" e "Pagani Protagonista"

"Oggi dopo oltre due settimane, i vigili di Pagani hanno apposto i cartelli per la rideterminazioni dei confini, nel rispetto della legge. Perché esclusivamente dell'applicazione della legge e delle linee accordate dalla Prefettura si tratta. Non si sono alzati i muri, che non esistono e non sono mai esistiti, si è proceduto semplicemente a delineare le indicazioni territoriali. Eppure questa sera vediamo il cartello a terra, per mano di qualcuno. Capiamo l'amarezza di chi si sente sopraffatto da questa nuova realtà e sappiamo che la stragrande maggioranza dei cittadini dell'ex zona contesa non avrebbe agito in questa direzione vandalica. La chiarezza in queste situazioni è essenziale e noi continueremo a perseguirla senza se e senza ma. Il cartello verrà rialzato una, due, infinite volte, ma quello che è da costruire veramente è un atteggiamento più costruttivo verso questa nuova realtà, che è l'unico scenario presente e futuro possibile"