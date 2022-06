Palomonte, in fiamme il portone della casa del sindaco: si indaga

Brutto episodio a Palomonte. Nel pomeriggio di ieri il portone di casa del sindaco, Mariano Casciano, è stato incendiato da ignoti. Il fatto, avvenuto in piena campagna elettorale per le amministrative, è stato prontamente denunciato ai carabinieri della locale stazione, che hanno effettuato i rilievi del caso ed avviato le indagini per risalire ai responsabili. Lievi, per fortuna, i danni rilevati.

Le parole del sindaco

Secondo il primo cittadino si è trattato di una "ragazzata sconsiderata". "Un episodio sgradevole, grave ed inaccettabile" spiega Casciano, che aggiunge: "Spero che i responsabili vengano scoperti e puniti, in modo che capiscano che hanno compiuto una brutta azione. In tutti questi anni non ho mai ricevuto alcuna minaccia". Infine, sul prosieguo della campagna elettorale: "Andiamo avanti con tranquillità e serenità".