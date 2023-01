Tensione presso la stazione di Salerno, parcheggiatore ferisce un agente della Polizia Municipale

Tensione, ieri mattina, presso la stazione ferroviaria di Salerno. Un parcheggiatore abusivo, straniero dell'Est , è stato segnalato da diversi cittadini poichè infastidiva gli automobilisti e i passanti con continue richieste di denaro.

Il fatto

Avvicinato, per gli accertamenti del caso, da un agente della Polizia Municipale, ha colpito quest'ultimo ed è dunque stato denunciato per lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato poi accompagnato in Tribunale per il processo per direttissima.