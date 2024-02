Parcheggio via Cucciniello, il comitato incontra gli assessori Loffredo e Galdi

Una delegazione del costituendo Comitato "Una Diversa Soluzione" si è riunita presso Palazzo di Città a Salerno con l'assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, l'Assessore alla Mobilità, Rocco Galdi, e l'Ingegnere Micillo del Comune di Salerno. Presente anche la consigliera Elisabetta Barone.

L'incontro

Il Comitato ha portato avanti le proprie posizioni, evidenziando di non opporsi al collegamento via Irno - via Brignano né alla rimozione dell'intersezione tra traffico ferroviario e urbano. Tuttavia, hanno espresso ferma contrarietà alla soppressione di una parte del parcheggio in via Cucciniello, interessato dal nuovo tracciato. Durante l'incontro è stato presentato un rendering alternativo al tracciato proposto, con l'obiettivo di consentire a RFI e al Comune di valutarne la fattibilità. L'Ingegnere Micillo si è impegnato a rappresentare questa proposta presso Rfi. Il Comitato ha annunciato che scriverà agli Enti e alle Società coinvolte nella Conferenza dei Servizi, proponendo una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le parti coinvolte, senza sacrificare il parcheggio. La proposta del Comitato prevede un sottopasso nel parcheggio adiacente alla stazione di servizio IP e un tracciato parallelo al binario, sottostante alla Chiesa SS Pietro e Paolo.