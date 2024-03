Verde Pubblico, gestione del parco dell'ex Seminario e criticità all'ex Salid: quale "destino"? Parla l'assessore Natella

Dal Parco dell'ex Seminario di via Laspro, al parco dell'ex Salid sulla Lungoirno fino al parco Galiziano di Torrione: una carrellata di foto dello stato di abbandono in cui versa il verde pubblico, ha sommerso la nostra redazione, a cui si sono rivolti innumerevoli cittadini per denunciare le criticità di diverse aree salernitane. Interdette e, pertanto, nel degrado, per iniziare, l'area superiore e quella inferiore che confina con l'istituto professionale per i servizi sociali, al Parco dell'ex Seminario, dove, come è noto, anche il servizio bar e il servizio pizzeria sono stati da tempo sospesi. Nel parco dell'ex Salid, intanto, grosse siepi incolte hanno trasformato in piccole giungle urbane diverse aiuole. Spostando l'attenzione sul parco del Galiziano, appare in pessime condizioni la staccionata in legno lungo le scale che conducono all'area superiore, mentre del grazioso laghetto artificiale, non resta che un lontano ricordo. "Dei polmoni cittadini, resta in buone condizioni solo parco Pinocchio - denuncia una salernitana - E' un vero peccato che il verde versi nell'incuria totale o parziale".

Abbiamo, dunque, ascoltato l'assessore comunale al Verde Pubblico, Massimiliano Natella che ha chiarito la situazione dei parchi cittadini attenzionati dai salernitani. "Riguardo al parco dell'ex Salid, il verde e la passeggiata vengono puntualmente curati, ad eccezione delle siepi che non rientrano attualmente nella competenza di chi si è aggiudicato il bando per la gestione dell'area: stiamo per applicare, quindi, una variante al progetto iniziale che poi diventerà strutturale anche per i prossimi bandi, in modo che si provveda anche alla cura delle siepi - ha spiegato Natella - Riguardo il parco del Galiziano, recentemente è stata effettuata anche la potatura: è possibile, tuttavia, che vi sia qualche angolo da perfezionare. Discorso a parte, infine, merita il parco dell'ex Seminario: stiamo lavorando per pubblicare un bando per la gestione degli spazi, sulla falsariga di quello che ha interessato il parco del Mercatello. Come è noto, infatti, lì risultano interdette diverse aree che andranno poi messe in sicurezza anche per il rischio idrogeologico e, contemporaneamente alla gestione dell'area verde, sarà necessario appaltare pure il servizio bar e pizzeria prima operativi. Stiamo valutando e studiando idee per la riqualificazione e la valorizzazione del polmone verde di via Laspro che ha notevoli potenzialità".

L'annuncio

Intanto, l'assessore annuncia che a breve, quasi certamente entro aprile, sarà riaperto il Parco del Mercatello, dopo il restyling effettuato: "Ormai è questione di giorni - assicura Natella- Ricordiamo che la riapertura del parco contemplerà anche la riattivazione del chiosco e dei servizi affidati al vincitore del bando", ha concluso l'assessore. L'auspicio, dunque, è che si provveda in tempi brevi a ripristinare condizioni migliori per il parco dell'ex Salid e il parco del Galiziano, nonchè a pubblicare il bando per la nuova gestione del parco dell'ex Seminario, al fine di consentire ai salernitani di godere a pieno del verde pubblico.