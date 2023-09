Agropoli, l'inaugurazione del parco giochi inclusivo

Si terrà domani, mercoledì 27 settembre alle ore 10.00, presso il porto di Agropoli l’incontro di sensibilizzazione e l’inaugurazione del parco inclusivo. Il progetto denominato “Oasi (Opportunità Accessibile di Spazi Inclusivi) nel parco” è stato presentato dall’Associazione di Promozione Sociale UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nell’area di fianco alla locale caserma della Guardia Costiera, dove già insiste una piccola area giochi, è stato realizzato un piccolo parco giochi con giostre accessibili anche a diversamente abili e persone con difficoltà motorie.

Il progetto

Un progetto finalizzato a favorire i processi di inclusione sociale delle persone con disabilità e degli anziani nelle comunità locali attraverso la creazione di parchi giochi accessibili intergenerazionali all’interno delle aree verdi urbane. “Una soluzione innovativa – si legge nella nota del Comune - che guarda alla richiesta di supporto da parte delle persone con limitazioni in maniera innovativa, non ragionando distintamente per singole categorie di destinatari ma trasversalmente per bisogni assistenziali comuni che possono essere efficacemente affrontati attraverso attività che promuovano i diritti, riducano le diseguaglianze e accrescano le opportunità sociali, anche mediante la realizzazione delle altre attività (di sensibilizzazione e di formazione) promosse dal progetto