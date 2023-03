Due rapine in pochi minuti a Pastena: individuato l'uomo in fuga

Momenti di panico, ieri sera, a Salerno, dove, intorno alle 20, si sono verificate in pochi minuti due rapine nel quartiere Pastena.

I due colpi

Intorno alle 20, un malvivente armato di pistola ha fatto irruzione prima all’interno di una ricevitoria in Piazza della Libertà portando via 180 euro; poi si è recato, in pochi secondo, dentro ad una pasticceria in via Madonna di Fatima facendosi consegnare 500 euro contenuti nella casa. Tempestivo l’intervento dei carabinieri che avrebbero già individuato il bandito in fuga.