Incidente a Pellezzano: annullati tutti gli spettacoli al Teatro Charlot

Annullati gli ultimi spettacoli inseriti nel cartellone "E...state con noi" del Cinema Teatro Charlot di Capezzano (Pellezzano). A comunicarlo sono i direttori Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore.Una decisione non dipesa dalla loro volontà. Infatti a causa di un incidente, provocato da terzi, la tribuna della struttura estiva, nella serata dello scorso 26 luglio, è stata danneggiata.

L'amarezza

"Purtroppo il conducente di una macchina, sbagliando a fare manovra, ha sbattuto contro la tribuna, piegandola nel mezzo", hanno spiegato Tortora e Fiore. "Il danno riportato ci costringe a dover annullare tutti gli spettacoli, perchè attualmente la tribuna non è utilizzabile. Siamo dispiaciuti, e ci scusiamo con coloro i quali avevano già acquistato i biglietti per assistere alle rappresentazioni inserite in cartellone, ma purtroppo nulla è dipeso da noi". Tortora e Fiore, comunicano inoltre che, tutti coloro i quali avevano acquistato i biglietti per assistere agli spettacoli di Enzo & Mario,in programma il 2 agosto, di Paolo Caiazzo e Daniele Ciniglio in programma il 4 agosto, della Compagnia dell’Arte in programma il 5 agosto, de I Villa Perbene in programma il 10 agosto e di “Danzando nel mondo” in programma il 16 settembre, potranno chiedere il rimborso a partire da oggi, attraverso le piattaforme online dove sono stati acquistati i biglietti.