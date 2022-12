Festa di San Nicola: inaugurato il nuovo parcheggio a Pellezzano

In occasione della Festa di San Nicola, l’Amministrazione comunale di Pellezzano guidata dal sindaco Francesco Morra ha inaugurato il nuovo parcheggio alla frazione di Coperchia, nell’area dell’ex anfiteatro all’aperto.

Il commento

"L’intervento - spiega il primo cittadino - è stato eseguito nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di varie aree sul territorio comunale, in particolare alla frazione Coperchia nell’area di Piazza della Libertà, dove è stata sistemata una superficie di circa 800 metri quadrati già destinata molti anni orsono ad anfiteatro ma di fatto mai utilizzata e lasciata in uno stato di incuria ed abbandono. Un altro intervento in favore della cittadinanza".

I posti auto

In particolare, si è proceduto a realizzare un perimetro di verde pubblico; è stata realizzata la rete fognaria per le acque piovane; impianto di pubblica illuminazione con nuovi pali stradali; l’intera area è stata completamente asfaltata. L’intervento ha permesso la realizzazione di nuovi posti auto per 14 autovetture e 3 per motocicli. Previsto anche un posto riservato per disabili e uno per mamma in attesa.