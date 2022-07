Pellezzano, dissesto idrogeologico: finanziati progetti per un milione e mezzo

Un milione e mezzo di euro. Questa la cifra finanziata dal governo a favore del Comune di Pellezzano per ridurre il rischio idrogeologico sul territorio.

Gli interventi

I progetti in questione riguardano lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Murcolo alla frazione Coperchia (un milione di euro) e i lavori di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico in via Filanda e in via Gramsci alla frazione Capezzano (500mila euro). “Tengo a ringraziare l’azione istituzionale messa in campo dal consigliere Mona – ha sottolineato il sindaco Morra – Dopo i finanziamenti ottenuti nei mesi scorsi sempre sul fronte delle opere da realizzare per la mitigazione del rischio idrogeologico, il nostro Comune è riuscito ad ottenere un altro contributo indispensabile per realizzare interventi di somma urgenza allo scopo di mettere in sicurezza l’intero territorio ed evitare che si verifichino episodi catastrofici in caso di eventi atmosferici avversi.