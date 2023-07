Ancora nessuna notizia di Brenda, l'appello della madre: "E' stata vista ad una sagra, aiutatemi a trovarla"

Sarebbe stata avvistata, ieri sera, in una sagra a Montoro (Avellino) Brenda Cuomo, la ragazza di 23 di Capriglia (Pellezzano) scomparsa nella giornata di ieri dalla sua abitazione. L'ultimo contatto con lei risale alle ore 14.30 di ieri, quando la giovane ha telefonato alla madre avvisandola che era a casa e non era andata al lavoro perché aveva fatto tardi la sera prima e si era molto dispiaciuta per questo. La ragazza, infatti, fa la commessa in un negozio a Salerno.

L’appello della madre

La mamma Monica, tramite il Tg3 Campania, ha lanciato un appello: “Per favore aiutatemi, mettete annunci. Mia figlia è scomparsa da ieri, era uscita con l’auto per andare al lavoro al Centro Commerciale Le Cotoniere di Fratte. Poi da alcune testimonianze sembra sia stata vista in serata ad una sagra a Montoro. Da quel momento in poi il buio”. Nelle ultime ore ha aderito alla mobilitazione anche il sindaco Francesco Morra. Chiunque dovesse vederla deve contattare i seguenti numeri: 089568173 e 3421711170.