Permessi di soggiorno "lumaca": nulla è cambiato, attesa di 1 anno solo per le impronte digitale

Continuano a risultare inimmaginabili, i tempi d'attesa per gli stranieri in attesa di rinnovare il permesso di soggiorno, a Salerno. "Ho ricevuto la convocazione per il rilascio delle impronte digitali per il prossimo marzo: non potevo credere ai miei occhi", denuncia un migrante in attesa di regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano. Sono fissati ad un anno dalla richiesta, infatti, gli appuntamenti per l'acquisizione delle impronte degli stranieri che hanno consegnato la documentazione per ottenere il rinnovo di permesso.

La denuncia

Va sottolineato che il rilascio delle impronte digitali rappresenta solo l'inizio dell'iter per ottenere il rinnovo del documento. Il che implica che, ad oggi, a Salerno, per rinnovare il proprio permesso di soggiorno occorrono circa 2 anni. "A luglio il mio permesso scade, ma potrò lasciare le impronte solo nel 2025: sarò costretto ad avere in mano solo la richiesta del nuovo permesso senza un vero permesso originale quindi. Io che ho lavorato da anni regolarmente in Italia, non merito questo trattamento", osserva un altro straniero.

L'appello

Risulta senza dubbio più che mai urgente, dunque, velocizzare la macchina amministrativa, prevedendo, magari, un incremento del personale dell'ufficio Immigrazione della Questura di Salerno.