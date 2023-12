Vigilie e caos per le Luci, Pessolano: "Chiudere al traffico il centro"

“Le Vigilie non rappresentino l’ulteriore occasione per mostrare, ancora una volta, quanto la città di Salerno sia ben lontana dal potersi dire europea”. L'auspicio è del consigliere comunale del gruppo “Oltre” Donato Pessolano. “Siamo ormai agli sgoccioli delle festività natalizie: il test dell’Immacolata, particolarmente positivo in termini di numero di visitatori giunti in città, non lo è stato affatto per quanto riguarda la gestione del traffico. La città è rimasta per ore completamente paralizzata, come, del resto, era purtroppo ampiamente prevedibile vista un’assenza di visione da parte dell’amministrazione nella gestione degli eventi. Gli occhi sono puntati sul concerto dei Pooh, sul seguente dj-set e sui soliti effetti speciali, ma, come sempre, si perdono di vista altri momenti in cui, pur non essendoci eventi organizzati dall’amministrazione comunale – perché la città, ricordiamolo, è fatta anche di privati e non solo di partecipate pubbliche – non si organizza alcunché e si abbandonano salernitani e visitatori al proprio destino. In occasione delle Vigilie di Natale e Capodanno serve una proposta forte: occorre chiudere al traffico il centro città, nella fascia oraria di maggior affollamento, che va dalle 12 alle 18, per evitare che il caos verificatosi negli anni scorsi possa ripetersi. Ma serve, al tempo stesso, anche dare un altro segnale importante ai nostri concittadini salernitani: che l’amministrazione è realmente vicina alle attività commerciali e non usa la popolazione semplicemente per fare cassa con le strisce blu", ha osservato.

Le proposte di Pessolano