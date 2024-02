Pezzo di plastica tagliente in un biscotto, la denuncia dei genitori: "Mio figlio ha rischiato di ingoiarlo"

Dramma sfiorato, ieri, per una famiglia del salernitano. Ha rischiato di morire soffocato, infatti, un bambino che stava masticando un biscotto venduto da un noto panificio di Roccapiemonte. "Mio figlio stava masticando, quando gli è rimasto bloccato sotto al palato un grosso pezzo di plastica tagliente e Dio solo non ha voluto che lo ingoiasse - raccontano i genitori del minore che è riuscito ad accorgersi in tempo del corpo estraneo nell'alimento - La sicurezza alimentare e le norme dovrebbero essere rispettate: non si può rischiare la vita per mangiare un biscotto".

Gli stessi malcapitati ieri hanno denunciato il fatto ai carabinieri di Salerno: "Abbiamo segnalato quanto accaduto ai Nas, in modo che vengano eseguiti i dovuti controlli nell'esercizio commerciale in questione, scongiurando altri episodi che possano mettere in pericolo la sicurezza e la tutela delle persone", hanno concluso.