Dramma nel salernitano, ragazzo di 30 anni trovato morto in campagna

Dramma, oggi, nel piccolo comune di Piaggine, dove un ragazzo di 30 anni è sarebbe tolto da vita utilizzando un fucile. Ignoti i motivi che avrebbero spinto il giovane a compiere l’insano gesto.

Il dolore

Il cadavere – da quanto si apprende – è stato rinvenuto dalla fidanzata e dalla sorella. La notizia della sua scomparsa ha fatto in poco tempo il giro del piccolo comune dov’era molto conosciuto. In tanti, tra familiari e amici, si stanno stringendo al dolore dei familiari. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.