Scafati, Pitbull azzanna e uccide un Volpino: "Agiremo per vie legali"

"Volevo avvisare il proprietario del Pitbull bianco e nero che sta in via della Resistenza che saranno presi dei seri provvedimenti: non si lascia il cancello aperto e il cane libero". Lo ha scritto, qualche giorno fa, una cittadina sul gruppo Facebook "Sei di Scafati se...", dopo che il cane in questione ha azzannato e ucciso il Volpino di sua cugina.

L'avviso

"Voglio avvisare tutti di stare attenti. Noi procediamo per vie legali: non è giusto", ha aggiunto la donna, sottolineando che il Pitbull avrebbe persino aggredito la proprietaria del volpino. Tanti attestati di solidarietà per la donna sui social.