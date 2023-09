Spazzatrice si schianta contro una casa: ferito un operaio

Paura, questa mattina, a Polla, dove la spazzatrice della ditta incaricata della pulizia delle strade si è schiantata contro un’abitazione. L’incidente è avvenuto, precisamente, in via Sardella. Alla guida c’era un operaio che, a seguito del violento impatto, è rimasto ferito e trasportato d’urgenza all’ospedale “Luigi Curto” dov’è stato preso in cura dai medici. Al momento, la prognosi è riservata. Intanto, in via Sardella, sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Municipale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.