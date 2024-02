Polla avariato alla scuola dell'infanzia: interviene il Comune

Sono in corso accertamenti presso una scuola dell’infanzia di Eboli dove stava per essere servito ai bambini del pollo avariato. Tempestivo l’intervento delle maestre e del personale che, resisi conto di ciò che era arrivato, hanno immediatamente allertato l’assessore comunale alla pubblica istruzione Katia Cennamo, la quale si è recata presso la scuola per verificare di persona lo stato pessimo del pollo all’interno dei contenitori.

L’azienda delegata al servizio mensa ha subito provveduto a sostituire il pasto. Ma dal Comune vogliono formali chiarimenti rispetto all’accaduto.