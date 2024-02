Sulla questione del pollo avariato in una scuola d'infanzia di Eboli interviene Salvatore Laurenzio, amministratore unico della ditta "Slem". "Il pollo - ha spiegato a La Città - puzzava, ma non era avariato. Sono due cose differenti. Per evitare che finisse sulla tavola dei bambini, l’ho fatto sostituire. Le mamme non possono dire che il pollo sia avariato. Vengano a trovarci al centro di cottura a Oliveto Citra. Mostrerò loro tutta la procedura per preparare i pasti".

Il caso

"Abbiamo ritirato il pollo da scuola perché puzzava. Lavoriamo da dieci anni nelle scuole di Eboli. Lunedì scorso in tutti gli istituti di quella città hanno mangiato i nostri polli. Solo all’asilo “Agatino Aria” si è avuto quel tanfo. Abbiamo avvisato anche l’azienda che ci fornisce la merce. Ma siamo convinti che il pollo non era avariato" ha concluso Laurenzio.