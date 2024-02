Al via i lavori di abbattimento e ricostruzione del ponte sulla Sp 326, situato nella frazione Gauro di Montecorvino Rovella. L'intervento migliorerà significativamente la sicurezza e la mobilità per i residenti. Sul posto si sono recati il sindaco, Martino D’Onofrio, ed il vicesindaco, Corrado Volpicelli.

I lavori

"Nonostante le difficoltà legate alla burocrazia - sottolinea il sindaco, Martino D'Onofrio - siamo riusciti a dare avvio all’intervento. A dimostrazione che l’impegno condiviso porta sempre a risultati concreti. Perseguire obiettivi di vasta portata per il bene comune è la nostra priorità sin dal nostro insediamento. Le vuote chiacchiere le lasciamo a chi non ha contezza dei processi amministrativi ed utilizza la demagogia per attaccare chi sta portando a termine progetti mai visti sul territorio negli ultimi trent'anni. Continuiamo a lavorare per il futuro di Montecorvino Rovella, con la visione e la determinazione che caratterizzano da sempre la nostra amministrazione".