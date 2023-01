Andava in giro per Pontecagnano, ma era ricercato: arrestato straniero

Andava in giro per le strade di Pontecagnano, anche se su di lui pendeva un ordine di carcerazione per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L'arresto

Per questo un marocchino di 57 anni è stato arrestato dai carabinieri. E, al termine dei controlli, è stato condotto all’interno del carcere di Salerno, dove dovrà scontare 1 anno e 8 mesi di reclusione per un cumulo di pene.