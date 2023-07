Pontecagnano, il Comune chiede l'acquisizione di due beni confiscati 

Il Comune di Pontecagnano Faiano, nei giorni scorsi, ha formalizzato l'istanza all'Agenzia per i Beni Confiscati per l'acquisizione di due beni confiscati alla malavita organizzata presenti sul territorio. La richiesta è stata avanzata attraverso due delibere approvate dalla giunta.

I beni confiscati

Il primo bene è situato in via Piave e ed è costituito da un appartamento ed un garage. All'interno dell'appartamento il Comune ha intenzione di allocare "residenze per urgenti necessità di culei disagiati da occupare temporaneamente". Nel garage, invece, l'intenzione è quella di utilizzato come deposito per materiale di proprietà degli edifici scolastici del territorio e per attrezzature di proprietà dell'ente utilizzate per la manutenzione del verde e degli immobili. Il secondo bene si trova in via Abate Conforti e consta di un appartamento da 127 metri quadrati. All'interno il Comune ha intenzione di allocare "servizi di carattere sociale, gestiti direttamente dal Comune, finalizzati a facilitare l’integrazione e migliorare le interrelazioni tra istituzioni, nel rispetto delle indentità culturali, tesi al contrasto della povertà, a sostegno del reddito, e servizi di accompagnamento anche di persone senza fissa dimora".