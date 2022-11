"Aiutatemi, sono in pericolo": donna incinta minacciata dal convivente ubriaco: arrivano i vigili

Momenti di tensione, nella tarda serata di ieri, a Pontecagnano Faiano, dove la Polizia Municipale è intervenuta in via Palermo per salvare una donna italiana incinta, la quale veniva minacciata telefonicmente dal convivente di nazionalità rumena, in evidente stato di alternazione.

L'allontanamento

Secondo quanto raccontato dalla donna, l'uomo sarebbe spesso ubriaco e tale situazione lo indurrebbe ad essere violento. La donna, successivamente, è stata accompagnata dai vigili urbani, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura di Salerno, presso una struttura protetta.