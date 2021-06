Due operai ustionati a Pontecagnano, Vicinanza (Cisal metalmeccanici): "Servono programmazione e controlli"

Ilcomponente della segreteria nazionale denuncia l'ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Salerno, dove due operai sono rimasti gravemente feriti mentre lavoravano in un deposito di rimessaggio imbarcazioni

"Le passerelle dei leader del sindacato italiano e le riunioni farlocche in Prefettura dimostrano solo una cosa: senza programmazione e controlli quello degli incidenti sul lavoro resta un fenomeno inarrestabile". Con questa parole interviene Gigi Vicinanza, componente della segreteria nazionale della Cisal Metalmeccanici, denuncia l'ennesimo incidente sul lavoro in provincia di Salerno, due operai rimasti gravemente feriti mentre lavoravano in un deposito di rimessaggio imbarcazioni a Pontecagnano Faiano.

L'appello