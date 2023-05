Africano picchiato e rapinato della bici, condannati padre e figlio

Colpo al torace per rapinarlo di bicicletta e cuffie. Sono stati condannati padre e figlio per un episodio che risale ad aprile 2022, a danno di un cittadino nigeriano, a Pontecagnano Faiano.

La sentenza

La sentenza è stata emessa dal tribunale di Salerno, rispettivamente a 3 e 7 anni di reclusione, con quattro mesi per il primo e sette per il secondo. La vittima si trovava in località Sant'Antonio in sella alla sua bici elettrica. Il più giovane degli imputati lo avrebbe spinto, facendolo finire a terra. Da lì una discussione poi l'aggressione a danno dello straniero, da parte dei due, con tanto di bastone, calci e pugni. La coppia lo rapinò poi anche degli oggetti personali, come cuffie e bicicletta. Le indagini consentirono di risalire alle generalità delle due persone che avevano fermato la vittima, simulando quello che sembrava un incidente.