Salerno, i lavori di Porta Ovest finiscono nel mirino di Anac: "Accumulati ingenti ritardi"

"Visti gli ingenti ritardi già accumulati, appare quindi di fondamentale importanza unab corretta gestione temporale del prosieguo dell’appalto, specie ove si consideri che anche dopo la sottoscrizione della Convenzione risultano essere state disposte varie sospensioni di scavo in via cautelativa (seguite da riprese disposte a seguito dell’azzeramento degli spostamenti) al punto che ad oggi la data di ultimazione degli stessi, fissata da cronoprogramma per il 31 dicembre.2023, può essere soggetta a ulteriori spostamenti". È quanto messo nero su bianco dal presidente di Anac, Giuseppe Busia, che attraverso un atto deliberativo firmato lo scorso 26 luglio ha acceso un faro sui lavori di realizzazione della cosiddetta "Porta Ovest" a Salerno, il cui costo si aggira intorno ai 116 milioni di euro.

I lavori

"Pur a fronte delle oggettive problematiche emerse - si legge ancora nella nota del presidente - risulta indubbio un eccessivo prolungamento dei lavori che secondo le previsioni originarie sarebbero dovuti essere ultimati il 27 agosto 2015 in virtù di un tempo contrattuale fissato in 699 giorni naturali e consecutivi". Anac, inoltre, rileva che solo in data 2 gennaio 2019 è stato stipulato l'accordo tra Consorzio Interuniversitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (CuGRi) e Autorità AdSP l’Accordo per lo svolgimento delle attività di interesse comune per il monitoraggio delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV) e delle opere d’arte autostradali interessate dalla realizzazione delle gallerie. Un accordo "finalizzato acdisciplinare la redazione del Piano di monitoraggio, del Piano di gestione delle emergenze e la gestione del monitoraggio, strumenti propedeutici alla stipula di una Convenzione tra AdSP, SAM,

Comune di Salerno e MIMS per la realizzazione e la futura gestione delle opere stradali in attraversamento sotterraneo dell’Autostrada Napoli-Pompei-Salerno, sottoscritta però ancora due anni dopo, in data 6 ottobre 2021". Di qui la considerazione che "l’attività amministrativa finalizzata al monitoraggio delle interferenze con i manufatti autostradali esistenti non risulti essere stata svolta con la necessaria efficienza e celerità, in violazione dell’articolo 2 D.lgs. 163/2006 (applicabile ratione temporis) in quanto una pronta attivazione del monitoraggio avrebbe verosimilmente comportato una minore durata della sospensione dei lavori".

La raccomandazione

Di qui l'attivazione, da parte di Anac, dell'articolo 21 del regolamento di vigilanza sui contratti pubblici "con invito a voler tener conto per il futuro di

quanto specificatamente dedotto e rilevato nella presente comunicazione in vista di un adeguato e puntuale rispetto della normativa". "Si evidenzia - conclude Anac - che il presente intervento dell’Autorità è finalizzato a prevenire, per il prosieguo dell’appalto, l’insorgenza di possibili profili problematici ostativi al regolare avanzamento dei lavori, affinché non si abbiano contenziosi, sospensioni dei lavori o rischi di perdita di finanziamenti europei".