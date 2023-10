Concorso in corruzione aggravata, chiesto rinvio a giudizio per il patron della Salernitana

Concluse le indagini sulla presunta corruzione al Ministero del Lavoro: la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio per 7 indagati, tra cui il patron della Salernitana ed ex proprietario dell'Università telematica Pegaso Danilo Iervolino, l’avvocato Francesco Fimmanò e Mario Miele, componente del CdA della Salernitana, nonchè il segretario nazionale della Cisal Francesco Cavallaro. Parti offese nell’inchiesta, il Ministero del Lavoro, il Patronato Inpal e l’Università telematica Pegaso. L'inchiesta ruota attorno alla scissione parziale asimmetrica del patronato Encal-Inpal in patronato Encal-Cisal e patronato Inpal.

L'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio è stata fissata il 24 novembre presso il tribunale di Napoli. Le condotte contestate sarebbero state commesse dall’1 aprile 2019 fino al 10 giugno 2022.

La precisazione di Pegaso

In riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Napoli, Università Pegaso precisa che si tratta di una vicenda precedente all’attuale gestione, per la quale è stata fornita piena collaborazione alla Procura, che ha qualificato Università Pegaso come parte lesa e si riserva di ricorrere in tutte le sedi a propria tutela.