Primi assaggi di primavera, fine settimana a due facce: le previsioni meteo nel salernitano

Breve pausa più soleggiata e di stampo primaverile a Salerno in attesa di un nuovo peggioramento, seppur modesto, previsto per la giornata di sabato. Le nubi, fa sapere Carlo Migliore di 3bmeteo, tenderanno ad aumentare già nella serata del venerdì e nella notte sarà possibile qualche isolata pioggia. La giornata di sabato si presenterà nuvolosa a tratti molto nuvolosa con qualche sporadica precipitazione, ma non incisiva. Un miglioramento è previsto a fine giornata.

Domenica

Per domenica, invece, è atteso tempo stabile e soleggiato pur con qualche annuvolamento irregolare nelle ore pomeridiane. Le temperature diminuiranno leggermente sabato attestandosi sui 16 gradi, mentre domenica le massime potranno arrivare a 19.