Corpus Domini: la processione a Salerno, l'infiorata ad Ogliara

Si celebra oggi, la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. A Salerno, l’Arcivescovo sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi presiederà la Celebrazione Eucaristica alle ore 18.30 nella parrocchia Santa Maria a Mare: seguirà la processione cittadina del Corpus Domini partendo dalla Parrocchia Santa Maria a Mare, per poi attraversare Via Picenza, Piazza G. M. Grasso, Via Trento, Via Lembo, Via Filippo Smaldone, Via Mattia Limongelli, Via Luigi Lazzarelli, Via Francesco Verrengia, Via Raffaele Guariglia, Via Francesco Carnelutti, fino alla Parrocchia Gesù Redentore.

L'infiorata a Ogliara

Intanto, è stata ultimata l'Infiorata ad Ogliara, dopo oltre 12 ore di lavoro. A seguire la celebrazione delle ore 18.30, si terrà la tradizionale processione del Corpus Domini, accompagnata dallo storico concerto bandistico Municipale Città di Aquara e il passaggio sul tappeto fiorito, nell'ambito dei festeggiamenti organizzati dalla parrocchia San Nicola e Santa Maria di Ogliara, con l'associazione Il Campanile di Ogliara.