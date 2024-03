Tornano le prostitute nella zona orientale: 25 multe in meno di un mese

Aumentano i controlli degli agenti della Polizia Municipale di Salerno contro il fenomeno della prostituzione in città. Dall’inizio del mese di marzo - riporta Il Mattino - sono state già 25 le prostitute sorprese a vendere il proprio corpo nella zona orientale del capoluogo.

La task force

Le aree più “frequentate” sono via Wenner, via Allende, via Bandiera e nella zona tra lo stadio Arechi e l’area industriale. Per 9 clienti è scattata la multa di 500 euro perché beccati a consumare un rapporto sessuale, due finanche in pieno giorno.