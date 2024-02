Si è incatenata all'ingresso del Comune di Eboli per protestare contro la sua situazione abitativa dopo che un incendio causato da una stufa ha gravemente danneggiato il suo appartamento due mesi fa. La donna, ha trascorso una settimana in albergo e da Capodanno vive in auto. L'appartamento che l'Acer le aveva fornito, infatti, era già occupato illegalmente. Il Comune le ha offerto di trasferirsi in una casa famiglia, ma Ciancio ha rifiutato, richiedendo una soluzione abitativa stabile.

La nota del Comune

Il Comune ha fatto sapere che le assistenti sociali "hanno convinto la donna, in attesa di provvedimenti da parte dell’ex istituto case popolari per eseguire i lavori di sistemazione dell’alloggio danneggiato, a liberarsi dalle catene e a trovare alloggio provvisorio presso una casa famiglia a spese del Comune". L’Acer, secondo quanto riportato dal Comune, ha già richiesto il dissequestro dell’immobile per provvedere ai lavori di ristrutturazione. "La soluzione della casa famiglia - conclude l'ente - le era stata già proposta nell’immediatezza dell’incendio ma la donna aveva rifiutato sperando di poter rientrare a breve nell’abitazione incendiatasi".