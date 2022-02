"Vogliono che il Filangieri diventi il David Sassoli: neanche per sogno", la protesta degli studenti a Cava

Protestano, gli studenti dell'istituto Gaetano Filangieri di Cava per via del cambio di denominazione annunciato dal dirigente scolastico. "Nella fusione con l'istituto Della Corte-Vanvitelli, vogliono che la nostra scuola sia intitolata a David Sassoli - spiegano gli alunni che oggi non hanno preso parte alle lezioni - Con tutto il rispetto per Sassoli, la denominazione del nostro istituto non deve essere modificata perchè custodisce una storia fondamentale per noi studenti".

La protesta

Così, i ragazzi stamattina si sono racati ai piedi della sede centrale del Filangieri per esprimere con cori e striscioni il loro dissenso sul cambio di denominazione.