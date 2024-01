Battipaglia, la crisi senza fine della Prysmian Fos: prorogata la Cassa Integrazione

La sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese, si esprime in merito alla crisi della Prysmian Fos. In risposta all'allarme sollevato dalle organizzazioni sindacali, la prima cittadina ha manifestato "grandissima preoccupazione" per il destino dello stabilimento. Dopo l'incontro del 10 gennaio con le organizzazioni sindacali e la proprietà dell'azienda, è emersa infatti la decisione di prorogare il ricorso alla Cassa Integrazione, aumentando l'incertezza per i circa 300 lavoratori diretti e altrettanti dell'indotto.

La nota

Francese ha espresso "piena solidarietà ai lavoratori" che stanno affrontando in una "difficile battaglia" per la sopravvivenza dello stabilimento. Ha poi evidenziato la paradosso che lo stabilimento Fos, nonostante produca materiali di qualità, si trova in difficoltà sui mercati a causa della concorrenza di prodotti meno costosi ma anche qualitativamente inferiori provenienti da altri paesi. Di qui la necessità di avviare un piano industriale per il 2024, come richiesto dalle organizzazioni sindacali, per incrementare gli ordini per lo stabilimento battipagliese. "La chiusura di un'altra delle fabbriche storiche dell'apparato industriale di Battipaglia e della Piana del Sele - scrive la sindaca - sarebbe un ulteriore durissimo un colpo per l'economia della intera città e dei tanti centri viciniori da cui provengono i lavoratori, già profondamente colpite negli ultimi decenni dalle conseguenze della crisi che ha interessato l'intero paese a partire dal 2008 cui si sono aggiunti, negli ultimi anni, gli effetti della pandemia". La sindaca ha infine invitato la cittadinanza a partecipare alla manifestazione prevista per il 17 gennaio, a sostegno dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali, davanti ai cancelli della fabbrica.