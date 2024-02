Prysmian Fos Battipaglia, la protesta dei lavoratori si sposta davanti all'ospedale

Si sono ritrovati davanti all'ospedale di Battipaglia per una "passeggiata" di protesta i lavoratori della Prysmian Fos, in bilico dopo la decisione annunciata dall'azienda di chiudere i battenti. In attesa di novità da parte del governo sui possibili acquirenti dello stabilimento, gli operai hanno deciso di portare la protesta in città. Una mobilitazione pacifica, conclusasi con un breve sit in a centro strada, per sensibilizzare la popolazione su una situazione che rischia di trasformarsi in una vera e propria bomba sociale.

La protesta

Presenti gli esponenti sindacali e la sindaca, Cecilia Francese, che ha portato la sua solidarietà ai lavoratori. "Stiamo organizzando una grande manifestazione pubblica in piazza per il 2 marzo" ha annunciato Alessandro Antoniello della Uil. "A breve - ha aggiunto - ci sarà la dichiarazione dello stato di agitazione in tutte le aziende del gruppo Prysmian in Italia. L'obiettivo è avviare un percorso di partecipazione in tutte le aziende e concludere con uno sciopero generale".